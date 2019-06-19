К чему приводят нетрадиционные методы лечения – Росздравнадзор

Москва, , 12:18 — REGNUM Лечение нетрадиционными способами и псевдо-препаратами несёт прямую угрозу жизни и здоровью человека. Такое предупреждение опубликовано на сайте Росздравнадзор.

Зачастую граждане, прочитав в интернете положительные отзывы о том или ином методе, препарате, вакцине и т. д, пытаются применить их на себе.

В ведомстве подчеркнули, что без назначения врача никаких препаратов принимать не следует. Это может привести к тяжелым последствиям для здоровья человека и даже к летальному исходу.

Росздравнадзор призывает граждан ответственно относиться к своему здоровью, не прибегать к лечению нетрадиционными способами, использовать только лицензированные медицинские изделия и лекарства.

В случае недомогания необходимо незамедлительно обращаться к врачам.

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Как сообщало ИА REGNUM, около трети жителей России (33%) занимаются самолечением. Никуда не обращаются, либо прибегают к помощи знахарей и целителей 4% и 1% соответственно.

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