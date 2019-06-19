Врачи рассказали об опасности употребления алкоголя в жару

Москва, , 12:17 — REGNUM Употребление спиртных напитков в жаркую погоду существенно повышает риск возникновения теплового удара, заявил психиатр-нарколог департамента здравоохранения Москвы Евгений Брюн.

По его словам, прохладительные алкогольные коктейли — мохито, джин-тоник и другие — в жару не освежают. Содержащийся в них спирт обладает токсическим действием, изменяет тонус сосудов и нарушает терморегуляцию, сказал врач в интервью агентству новостей «Москва».

"После короткого улучшения состояния во время жары вы начнете испытывать еще большее чувство духоты, дурноты, слабости и вялости», — добавил он.

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Кроме того, в состоянии опьянения человек не получает четких сигналов от своего организма о состоянии терморегуляции тела, поэтому риск теплового удара будет выше.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Роскачество дало рекомендации по выбору напитков в жару. Так, в жару не рекомендуется утолять жажду газированными сладкими напитками и жидкостями с повышенным содержанием сахара. Для утоления жажды подходит минеральная или питьевая вода, тогда как лечебно-столовая используется, скорее, в лечебных целях.

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