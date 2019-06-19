Почти 2 тыс. калужских семьей направили материнский капитал на жильё

Калуга, , 12:08 — REGNUM Более двух тысяч государственных сертификатов на материнский (семейный) капитал выдано отделением Пенсионного фонда России по Калужской области с начала 2019 года. Об этом 19 июня сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела социальных выплат калужского регионального отделения ПФР Светлана Зайцева.

Семьи направили средства материнского капитала на погашение ипотеки, приобретение, строительство и реконструкцию жилья. На эти цели было выделено более 825 млн рублей.

«1100 калужских семей досрочно, не дожидаясь трёх лет второго ребенка, направили более 486 млн рублей средства материнского капитала на погашение жилищных кредитов. Средства материнского капитала на образование детей направили 253 семьи, что составило около 12 миллионов рублей. В 2019 году принято три заявления на 921 тыс. рублей на увеличение будущей пенсии (ее накопительной части) матери», — сказала Светлана Зайцева.

В настоящее время сотрудники территориальных органов ПФР приняли 378 заявлений на ежемесячные выплаты из средств материнского капитала.