Более 3 тонн контрабандных отходов было изъято в аэропорту Пекина

Пекин, , 12:08 — REGNUM Более 3,3 тонн контрабандных твердых отходов было изъято таможенниками в аэропорту Пекина в рамках национальной кампании по борьбе с «иностранными отходами», сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

Более 47 тыс. единиц твердых отходов, включая экраны мониторов и запчастей от электронных планшетов было конфисковано по 63 делам о контрабанде иностранных отходов в Международном аэропорту «Столичный» города Пекина за текущий год.

В 2018 году китайская таможня раскрыла 481 дело о контрабанде иностранного мусора в виде твердых отходов общим весом 1,55 млн тонн.

Отметим, что Китай начал активно ввозить к себе иностранные твердые отходы в 80-е годы в рамках начала реформ открытости. Тогда для развития экономики Китая были необходимы ресурсы, которых было в избытке в твердых отходах.

Однако, по мере развития экономики и промышленности, иностранные отходы начали все серьёзнее угрожать экологии страны, поэтому с 2019 года власти Поднебесной ввели полный запрет на импорт иностранных твердых отходов за исключением содержащих особо ценные ресурсы.

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