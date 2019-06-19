Голикова оценила потери от нетрудоспособности работников в 223 млрд рублей

Москва, , 12:22 — REGNUM Сотни миллиардов рублей потеряла российская экономика в 2018 году из-за нетрудоспособности работников, которую можно было предотвратить. Об этом 19 июня заявила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, выступая на Третьем Форуме социальных инноваций регионов России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из слова Голиковой следует, что речь идёт о болезнях и несчастных случаях на производстве, которых можно было избежать. Для этого необходимо создавать более комфортные рабочие места, заявила Голикова.

«Производительность труда выше там, где сотрудники меньше болеют. За 2018 год из-за предотвратимой нетрудоспособности экономика потеряла 223 млрд рублей», — заявила Голикова.

Как сообщало ИА REGNUM, мэр Москвы Сергей Собянин знает о критике проводимых столичными властями реформах образования, но ориентируется на международные рейтинги, в которых московская система обучения входит в число лучших.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин знает о критике московского образования