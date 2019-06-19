Жители обезвоженного ростовского посёлка просят помощи у Путина

Красный Сулин, Ростовская область, , 12:03 — REGNUM Жители обезвоженного посёлка Пригородный в Красносулинском районе Ростовской области больше месяца живут без воды. Столбики уличных термометров уже поднимаются выше + 35 градусов. Но водоснабжающая компания и местные власти лишили семьи с маленькими детьми хоть какой-то надежды на разрешение ситуации. Отчаявшиеся сельчане намерены пробиться на «прямую линию» с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 20 июня.

Жители посёлка заявили, что подвоз воды не организован, а чиновники лишь разводят руками, не объясняя причин сложившейся ситуации.

В то же время семьи с маленькими детьми вынуждены ездить за питьевой водой к Петровскому источнику. Водовозку с момента отключения воды в посёлке видели лишь дважды — 10 мая и 12 июня людям привезли техническую воду.

«Я не знаю, какими должны быть цистерны, чтобы хватило на долгий срок, поэтому вопрос стоит остро. В сельской администрации нам сказали, что есть водонапорная башня, которая должна осуществлять водоснабжение многоквартирных домов. Её запуска предлагают дождаться чиновники, не обозначая сроки. Люди не знают, где брать воду. Что успели набрать сельчане, тем и пользуются», — жалуется одна из жительниц посёлка.

Проблема длится долго, признаётся ещё один житель Пригородного. По его мнению, решить вопрос хотя бы временно возможность есть. Было бы желание.

«Водонапорная башня никогда не была накачана, никогда. Пусть главы администраций приезжают и наладят систему водоснабжения. Такого, как в этом году не было, и опыт по устранению проблемы есть», — говорит сельчанин.

Комментаторы опубликованного на канале Youtube видео отмечают, что жители XXI века достойны большего, чем жить в нечеловеческих условиях.

«Два раза подвоз — это прорыв!» — иронично отметил Фёдор Ш.

Стоит отметить, что в посёлке есть единственный источник воды, но специалисты не рекомендуют брать её из колодца ни для питья, ни даже для бытовых нужд.