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На границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт из-за закрытия дороги

Общество

В настоящее время ситуация на приграничной территории стабилизировалась

Душанбе, 19 июня 2019, 12:02 — REGNUM  В селе Там-Тумшук Баткенского района Киргизии на границе с Таджикистаном среди местных жителей произошел конфликт в результате перекрытия таджикистанской стороной автодороги общего пользования. Об этом сообщили в государственной пограничной службе Киргизии.

В ведомстве пояснили, что таджикистанская сторона попыталась начать строительство дороги на неописанном участке границы. В настоящее время ситуация на приграничной территории стабилизировалась.

Местные органы власти провели разъяснительную работу с населением. Кроме того, состоялась встреча представителей пограничных ведомств двух стран, после чего строительство было приостановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая между пограничниками Таджикистана и жителями Баткинского района Киргизии произошел конфликт на кладбище близ села Карабак.

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Происшествия на приграничных территориях Туркестана
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