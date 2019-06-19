На границе Киргизии и Таджикистана произошел конфликт из-за закрытия дороги

Душанбе, , 12:02 — REGNUM В селе Там-Тумшук Баткенского района Киргизии на границе с Таджикистаном среди местных жителей произошел конфликт в результате перекрытия таджикистанской стороной автодороги общего пользования. Об этом сообщили в государственной пограничной службе Киргизии.

В ведомстве пояснили, что таджикистанская сторона попыталась начать строительство дороги на неописанном участке границы. В настоящее время ситуация на приграничной территории стабилизировалась.

Местные органы власти провели разъяснительную работу с населением. Кроме того, состоялась встреча представителей пограничных ведомств двух стран, после чего строительство было приостановлено.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 мая между пограничниками Таджикистана и жителями Баткинского района Киргизии произошел конфликт на кладбище близ села Карабак.

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