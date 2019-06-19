Свыше 180 тысяч человек выступили за сохранение границ «Лосиного острова»

Москва, , 12:48 — REGNUM Подпись под электронной петицией на сервисе Change.org с требованием сохранить границы национального парка «Лосиный остров» оставила 181 тысяча человек, сообщает 19 июня корреспондент ИА REGNUM.

Люди выражают своё мнение против обнародованного в марте 2019 года плана строительства дублёра Щёлковского шоссе за счёт изменения границ национального заповедника и его частичной вырубки.

Жители московского региона убеждены, что транспортную проблему Щёлковского направления можно разрешить без изменения границ «Лосиного острова», соблюдая закон «Об особо охраняемых природных территориях».

«Отчуждение любой части природного национального парка «Лосиный остров» причиняет ущерб национальному достоянию России», — говорится в тексте петиции.

Стоит отметить, что власти Москвы уже озвучили информацию о строительстве отрезка Северо-Восточной хорды от Открытого до Ярославского шоссе. Выполнение подрядных работ на этом участке планируют завершить в 2022 году. Ранее первый замглавы департамента строительства столицы Пётр Аксенов заявил, что для участка хорды от Ярославского до Открытого шоссе разрабатывается градостроительная документация с учётом прохождения трассы через «Лосиный остров».

Кроме того, через «Лосиный остров» может пройти и одна из линий «Московских центральных диаметров» (МЦД).

Как сообщало ИА REGNUM, за федеральную инициативу запретить планы строительства дублёра Щёлковского шоссе по территории национального парка «Лосиный остров» на сайте Российской общественной инициативы подано свыше шести тысяч голосов.

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