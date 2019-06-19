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Собянин рассказал о старом споре с правительством РФ об отчислениях в ФОМС

Общество

Спор возник из-за размера отчислений в Фонд обязательного медицинского страхования

Москва, 19 июня 2019, 11:51 — REGNUM  Сергей Собянин рассказал о почти десятилетнем споре с финансовым блоком правительства России. Выступая на третьем Форуме социальных инноваций регионов России 19 июня, Собянин сообщил, что в 2010 году будучи и.о. мэра Москвы он предложил повысить отчисления в Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС), однако в правительстве РФ высказались резко против этой идеи.

«Говорили, что это приведёт к краху экономики. А сейчас говорят, что наоборот — мало. Но это сейчас, а тогда было по-другому. И тогда это было самой серьёзной социальной новацией в социальной сфере. Что произошло — наше здравоохранение в рыночных условиях работало всё менее и менее эффективно», — отметил Собянин.

При этом мэр Москвы заявил, что, в конечном итоге, в споре с правительством победа оказалась на его стороне, что позволило улучшить российское здравоохранение.

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Правительство России
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