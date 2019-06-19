Бывший высокопоставленный чиновник на севере Китая получил 17 лет тюрьмы

Хух-Хото, Китай, , 11:51 — REGNUM Бывший замдиректора бюро промышленности и коммерции Внутренней Монголии на севере Китая приговорен к 17 годам тюрьмы за взяточничество и растрату общественных фондов, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

Ду Цзюаньши растратил в общей сложности 18,92 млн юаней ($2,74 млн) во время своей работы на посту партийного руководителя хошуна Урад-Хоуци городского округа Баян-Нур во Внутренней Монголии, сообщили в Промежуточном народном суде города Хулун-Буир.

Ду также получил взяток в размере 21,15 млн юаней и выдал государственных займов третьим лицам на свое имя в размере 10 млн юаней на нецелевые нужды. Суд приговорил Ду к 17 годам тюрьмы за коррупцию и растраты, а также взяточничество. Кроме того, он был оштрафован на 2,5 млн юаней.

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