Как приручить дракона: в Apex Legends появились летающие монстры

Вашингтон, , 12:25 — REGNUM Игроки Apex Legends начали массово находить в игре огромных драконоподобных существ, летающих над игровыми локациями. Об этом сообщает портал PCGamer 19 июня.

Игроки находят летающих зверей в небе над Каньоном Кингс — игровой локацией Apex Legends. По заверению геймеров, монстры не опасны и не пытаются напасть на пользователей. При этом, убив такое существо, игрок может получить ящик со снаряжением.

Появление «летунов» ведущий продюсер игры Дрю Маккой анонсировал на ежегодной игровой выставке E3 2019. Однако они должны были стать частью мира игры не ранее запуска второго сезона Apex Legends.

Тем не менее, крылатые существа появились в игре уже сегодня. Официальных комментариев от разработчиков и издателей игры пока не поступало.

Напомним, Apex Legends — это многопользовательская соревновательная игра в жанре «Королевская битва» от студии Respawn Entertainment. При этом, в отличие от других проектов в подобном жанре, Apex Legends предлагает игрокам выбрать одного из игровых персонажей со своими уникальными способностями. События игры происходят в той же выдуманной вселенной, что и франшизы Titanfall.

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