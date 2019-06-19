Названы сроки переноса столицы Индонезии

Джакарта, , 11:51 — REGNUM Индонезийские власти начнут перенос столицы страны из Джакарты в 2021 году, сообщает 19 июня Синьхуа.

Министр планирования развития Бамбанга Броджонегоро выразил надежду, что процесс переноса столицы пройдет постепенно, а новая столица страны начнет функционировать с 2024 года. Глава ведомства предположил, что новая столица появится на острове Калимантан.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году правительство Индонезии должно выбрать новую столицу, к 2020 году — подготовить законопроект. Не позднее 2024 года этот процесс будет завершен.

Ранее президент Индонезии Джоко Видодо посетил провинции Центральный и Восточный Калимантан, чтобы ознакомится с городом-кандидатом на статус новой столицы государства.

Читайте также: Глава Индонезии рассматривает возможность переноса столицы на Калимантан