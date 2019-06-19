За непропуск скорой помощи может грозить до четырех лет тюрьмы

Москва, , 11:46 — REGNUM Комитет Госдумы по законодательству рекомендовал нижней палате парламента принять во втором чтении законопроект, предполагающий уголовную ответственность за воспрепятствование оказанию медицинской помощи, в том числе за непропуск скорой помощи, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

В частности, вводится новая статья в Уголовный кодекс, согласно которой предлагается наказывать за «воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицинской помощи».

Минимальное наказание по этой статье (если преступление повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью пациента) предполагается в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей, либо ограничения свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до шести месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.

Если в результате вмешательства в работу врача погиб пациент, преступник наказывается ограничением свободы на срок до четырех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет.

Госдума может обсудить законопроект на пленарном заседании 25 июня.