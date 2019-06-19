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Автопробег в поддержку движения против рака стартует в Москве

Общество

Завершится автопробег в Санкт-Петербурге

Москва, 19 июня 2019, 11:46 — REGNUM  Врачи и пациенты организуют автопробег в поддержку движения против рака. Автопробег стартует 20 июня из Москвы, передаёт «Медвестник».

Главная идея мероприятия — привлечь внимание общественности к проблемам лечения рака.

Маршрут автопробега пройдёт через города Химки, Сходня, Зеленоград, Солнечногорск, Тверь и Колпино.

Завершится автопробег 21 июня в Санкт-Петербурге на V Международном онкологическом форуме «Белые ночи-2019».

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Как сообщает ИА REGNUM, Форум «Белые ночи» — одно из крупнейших мероприятий в области онкологии, объединяющее широкий круг специалистов из России, ближнего и дальнего зарубежья. форум «Белые ночи-2019» состоится 20−23 июня в городе на Неве.

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Онкологические заболевания
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