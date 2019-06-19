Проект экологического кодекса Казахстана готов на 80% — министр энергетики

Нур-Султан, , 11:39 — REGNUM Проект нового экологического кодекса Казахстана готов на 80%, работу над документом продолжат в новом министерстве экологии, геологии и природных ресурсов. Об этом 19 июня заявил министр энергетики республики Канат Бозумбаев, сообщает 19 июня издание Informburo.

По его словам, новый экологический кодекс обсуждался в рабочих группах с представителями промышленности и общественными организациями. Кодекс основан на стандартах Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Министр считает, что внедрение мировых стандартов в Казахстане должно проходить поэтапно, так как, в противном случае некоторые предприятия могут остановить производство.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании министерства экологии, геологии и природных ресурсов. Новому ведомству передана часть функций министерства энергетики и министерства сельского хозяйства.

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