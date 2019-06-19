Среда, 19 Июня 2019 года
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Власти КНР выделят $7,2 млн на борьбу с последствиями землетрясения

Общество

Средства будут направлены на восстановление инфраструктуры в провинции Сычуань

Чэнду, Китай, 19 июня 2019, 11:21 — REGNUM  Китай выделит 50 млн юаней ($7,2 млн) на устранение последствий землетрясения в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Средства будут направлены на восстановление инфраструктуры и сооружений общественного обслуживания по районах, пострадавших от землетрясения, сообщили в Национальной комиссии КНР по развитию и реформе (NDRC).

Тринадцать человек погибли и еще 199 получили ранения в результате землетрясения магнитудой 6,0, которое произошло в уезде Чаннин города Ибинь провинции Сычуань в 10:55 по местному времени 17 июня.

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Землетрясения
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