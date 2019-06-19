Полиция Китая раскрыла онлайн-казино и задержала девять подозреваемых

Хэфэй, Китай, , 11:11 — REGNUM

Полиция китайской провинции Аньхой на востоке страны арестовала девятерых подозреваемых в организации онлайн-казино посредством групп в популярном мессенджере QQ, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

Полиция города Чучжоу еще в конце 2018 года получила жалобу от одной из жертв, которая потеряла более 600 тыс. юаней на игровом вебсайте «Jurassic». Позднее было выявлено несколько подозреваемых, которые были выслежены благодаря данных о счетах в банках, сервисах оплаты Alipay и Tenpay, которые предоставил пострадавший.

При этом, расследование шло крайне туга в виду огромного числа счетов и телефонных номеров, которые были вовлечены в схему. После проведения полного расследования, полиция, наконец, вышла на след банды из девяти человек и ее главаря по фамилии Чэнь.

Мошенникам удалось завлечь в свою схему почти 10 тыс. человек через группы в мессенджере QQ, и получить таким образом более 50 млн юаней незаконной прибыли. Девять человек были задержаны в конце марта.

Более 200 банковских карт, 50 сотовых телефонов и восемь компьютеров было изъято. Полицией также было также заморожено счетов на сумму более 30 млн юаней (около $4,3 млрд). Расследование продолжается.

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