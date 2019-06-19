Земли в особо охраняемых зонах на Байкале выдавали в аренду под турбазы

Улан-Удэ, , 11:10 — REGNUM Власти Северобайкальского района Бурятии с нарушениями предоставили в аренду земли рядом с Байкалом под рекреационную деятельность. Как сообщили ИА REGNUM в Северобайкальской природоохранной прокуратуре, участки оказались расположены на особо охраняемой природной территории.

«Арендованные участки являются лесными, ранее находились во владении колхоза «Победа» Северобайкальского района. Имеется таксационное описание, и по целевому назначению они относятся к защитным лесам с категорией — леса, расположенные в водоохранных зонах», — сообщили в прокуратуре.

Надзорный орган направил в суд иски к арендаторам с требованием запретить строительство и размещение туристических объектов на лесных участков, а также обязать их разработать проекты освоения лесов. Суд города Северобайкальска с требованиями истца согласился.

Ранее ИА REGNUM сообщало о решении суда Улан-Удэ, который признал незаконным согласование на строительство туристических баз на Байкале. Судья указал на то, что подобные объекты относятся к перечню видов деятельности, запрещенных в Центральной экологической зоне озера. Он добавил также, что в действующих нормах о запрете строительства нет различий между капитальными и некапитальными строениями.

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