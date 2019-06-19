Бразильская футболистка Марта стала лучшим бомбардиром чемпионатов мира

Бразилиа, , 10:58 — REGNUM Женская сборная Бразилии одержала победу над сборной Италии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забила футболистка сборной Бразилии Марта, реализовавшая пенальти на 74-й минуте.

Этот гол стал для Марты 17-м на чемпионатах мира. Таким образом, 33-летняя спортсменка стала лучшим бомбардиром в истории мундиалей.

Напомним, Марта шесть раз признавалась лучшей футболисткой мира — 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2018 годах.