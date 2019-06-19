Среда, 19 Июня 2019 года
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Бразильская футболистка Марта стала лучшим бомбардиром чемпионатов мира

Общество

Она забила 17 голов на мундиалях

Бразилиа, 19 июня 2019, 10:58 — REGNUM  Женская сборная Бразилии одержала победу над сборной Италии в матче группового этапа чемпионата мира 2019 года. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забила футболистка сборной Бразилии Марта, реализовавшая пенальти на 74-й минуте.

Этот гол стал для Марты 17-м на чемпионатах мира. Таким образом, 33-летняя спортсменка стала лучшим бомбардиром в истории мундиалей.

Напомним, Марта шесть раз признавалась лучшей футболисткой мира — 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2018 годах.

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Футбол
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