NASA займется пропагандой достижений науки на языке хинди

Нью-Дели, , 12:47 — REGNUM Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) выделило средства на образовательный проект для пропаганды достижений науки на языке хинди.

По сообщению индийского информационного агентства «Джагран», NASA выделило 90 тысяч долларов Обществу деятелей образования в области индийского наследия в Нью-Джерси на создание серии образовательных видео, в которых в увлекательной форме рассказывается о достопримечательностях Индии с точки зрения архитектуры, математики и физики. Так, в видео на языке хинди будет рассказано о «Железной колонне» и «Кутуб минаре» в Дели, а также о «Дворце ветров», форте Амер в Джайпуре и других памятниках архитектуры, причем особое внимание будет уделяться «науке, лежащей в основе этих сооружений».

Предполагается, что щедрый грант NASA послужит не только образованию молодежи и студентов, но и будет способствовать пропаганде языка хинди во всем мире.