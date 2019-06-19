Общественные пространства Москвы украсят «студенческие» сады

Москва, , 10:47 — REGNUM В Москве участники номинации «Студенческий конкурс проектов» фестиваля «Цветочный джем» создают десять летних садов площадью от 50 до 100 квадратных метров, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Фестиваль стартует 20 июня.

«Студенческие» сады «вырастут» на модных московских креативных пространствах — таких, как бизнес-квартал «Арма», центр дизайна Artplay, арт-кластер «Трехгорная мануфактура», фудмолл «Депо», территория бизнес-центра «Белая площадь» и площадки фестивалей «Московские сезоны» на улице Новый Арбат», — рассказали организаторы фестиваля.

Полина Соломатина из Рязани создала сад «Страница 19» на Новом Арбате. Конструкция повторяет силуэт открытой книги, состоящей из треугольных ячеек. Некоторые ячейки заполнены матовым стеклом, деревом, растениями, а некоторые остаются пустыми. По бокам конструкции — растения, олицетворяющие поток информации и «заметки на полях». Распускаясь и сменяя друг друга в цветении, они отражают развитие героя или сюжета. Цифра в названии символизирует 2019 год.

Самые юные участницы Маи Линь Чинь (17 лет) и Софья Ромашкова (18 лет) создали проект «Вне рамок» в фудмолле «Депо». Основная идея — рамки, задающие ритм и темп жизни. Для устройства сада использованы десятки растений: астильба, можжевельник, астранция, бадан, вероника колосистая, ковыль, котовник и др. Сад условно поделен на две части: спокойную статику и яркую динамику.

Серго Попов, Анна Аникина и Оксана Криста из Краснодара представили проект «404 Вы нашли» на Трёхгорной мануфактуре.

«404 — это ошибка в браузере, чтобы устранить ошибку в компьютере мы отправляемся на ее поиски. Так и в жизни, находясь в постоянном движении, мы подсознательно ищем тишину, покой и личное пространство. В нашем крытом саду для релакса есть все: уютные гамаки и скамейки, теплая розовая подсветка и ароматы шалфея», — пояснил автор проекта Серго Попов.

Алина Черникова и Андреем Пылаев создали летний сад «На крыше» в бизнес-квартале у Курского вокзала. Они разделили участок на несколько зон: Чилаут — зона отдыха со скамьями и лежаками на «скате крыши» — выдержана в духе классицизма, в основе решения — единообразие и согласованность всех частей, упорядоченность и гармония. Зона советского авангарда двадцатых минималистична и функциональна. Зона, выполненная в стиле тридцатых годов ХХ века — отсыл к сталинскому ампиру со всей его помпезностью.

Ещё шесть садов будут «вырастут» к 20 июня. «Архипелаг мира» Юлии Нестеренко, Александра Мельникова, Егора Булыгина создаёт ощущение дикого пляжа. «Ностальгия» Светланы Жильцовой создаёт уютный сельский уголок, «Динамика» Дарьи Тимошиной и Елизаветы Труб показывает контраст между природой и городом. «Мой путь» Тамары Гагкоевой — метафора жизненного пути, исполненная в виде железнодорожных рельсов. «Лето-город-простота» Светланы Хлыстовой окажется благоустроенной территорией, где можно ненадолго остановиться. Елена Халтанова, Юлия Краснова и Елена Писарева создадут сад «Цветы архитектуры», посвящённый одному из лидеров авангардного направления советской архитектуры — Константину Мельникову.