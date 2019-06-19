Среда, 19 Июня 2019 года
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На международной выставке в Китае было согласовано 407 проектов

Общество

Общая стоимость заключенных соглашений достигла 609,3 млрд юаней ($88 млрд)

Куньмин, Китай, 19 июня 2019, 10:47 — REGNUM  В общей сложности 407 проектов было подписано на международной Выставке товаров и инвестиций Южной и Юго-Восточной Азии 2019, которая прошла на юго-западе Китая, сообщает агентство Синьхуа.

Общая стоимость заключенных соглашений достигла 609,3 млрд юаней ($88 млрд), сообщили организаторы. Мероприятие, завершившееся 18 июня в столице провинции Юньнань городе Куньмине, привлекло к себе 3348 компаний, половина из которых оказались зарубежными. На выставке было представлено 7,5 тыс. павильонов на площади 170 тыс. квадратных метров.

В основном гости из стран Южной Азии представляли украшения, ткани и благовония, в то время как гости из стран Юго-Восточной Азии демонстрировали свои напитки, закуски и фрукты.

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