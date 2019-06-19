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ООН: за 15 лет площадь лесов в мире сократилась на 100 млн га

Общество

В Европе и Северной Америке площадь лесов увеличилась

Вашингтон, 19 июня 2019, 10:45 — REGNUM  По данным ООН, площадь лесов в мире сократилась с 4 млрд 100 млн га в 2000 году до 4 млрд га в 2015 году, об этом 19 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Леса играют важную роль в поддержании экосистемы планеты, благодаря им обеспечивается человеческое существование, обеспечение чистой водой и воздухом, поэтому их сохранением обеспокоены ученые.

По данным экспертов, площадь лесов значительно сократилась в Австралии и Новой Зеландии, в то время, как в Европе и Северной Америке она увеличилась, хоть и незначительно: с 40,3% до 41%.

Согласно выводам экспертов, которые привели указанную статистику, тренд на сокращение лесов сохраняется на протяжении последних десятилетий, что создает угрозу существования более 1 млрд человек.

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