ООН: за 15 лет площадь лесов в мире сократилась на 100 млн га

Вашингтон, , 10:45 — REGNUM По данным ООН, площадь лесов в мире сократилась с 4 млрд 100 млн га в 2000 году до 4 млрд га в 2015 году, об этом 19 июня сообщает Anadolu Ajansi.

Леса играют важную роль в поддержании экосистемы планеты, благодаря им обеспечивается человеческое существование, обеспечение чистой водой и воздухом, поэтому их сохранением обеспокоены ученые.

По данным экспертов, площадь лесов значительно сократилась в Австралии и Новой Зеландии, в то время, как в Европе и Северной Америке она увеличилась, хоть и незначительно: с 40,3% до 41%.

Согласно выводам экспертов, которые привели указанную статистику, тренд на сокращение лесов сохраняется на протяжении последних десятилетий, что создает угрозу существования более 1 млрд человек.

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