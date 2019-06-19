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Жители РФ заявили об излишней дороговизне выпускных балов

Общество

Опрос ВЦИОМ

Москва, 19 июня 2019, 10:38 — REGNUM  Большинство жителей России, окончивших школу более 15 лет назад заявили, что сейчас выпускные балы более роскошные и дорогостоящие (83%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чаще это отмечают женщины (86%) и люди старшего поколения (86%). Также среди них бытует мнение об излишней дороговизне современных выпускных балов (72% и 81% соответственно). В целом так думают 67% опрошенных. Не согласны с ними 16%.

По мнению 49% граждан РФ, современные выпускные балы стали более праздничными и веселыми. Более 30% говорят, что ни носят более официальный характер, 17% опрошенных заявляют об их неформальности.

Опрос проведен 16 июня 2019 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Подрообнее: В 2019 году в России школу заканчивают около 1,7 млн учащихся

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году в России школу заканчивают около 1,7 миллиона учащихся.

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Выпускные балы
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