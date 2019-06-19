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В Китае суд приговорил десятерых наркоторговцев к смертной казни

Общество

Еще десять человек получили тюремные сроки от 15 лет до пожизненного

Чанша, Китай, 19 июня 2019, 10:36 — REGNUM  Суд центральной китайской провинции Хухань приговорил десятерых человек к смерти за производство и перевозку наркотиков, сообщает 19 июня агентство Синьхуа.

Промежуточный народный суд города Шаоян вынес приговоры обвиняемым 18 июня, отметив, что по одному из эпизодов дела 20 человек произвели или транспортировали более 1,2 тонн наркотиков с июля 2016 года.

Суд вынес смертные приговоры пятерым ключевым обвиняемым, смертную казнь с отсрочкой — еще пятерым преступникам и пожизненное заключение еще троим. Семеро оставшихся были приговорены к 15 годам тюрьмы.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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