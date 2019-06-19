Собянин рассказал о пользе МЭШ Володину, Матвиенко и Голиковой

Москва, , 10:51 — REGNUM На третьем форуме социальных инноваций регионов мэр Москвы Сергей Собянин, среди прочих московских проектов, представил Московскую электронную школу (МЭШ). О преимуществах проекта Собянин сообщил председателю Государственной думы РФ Вячеславу Володину, председателю Совета Федерации России Валентине Матвиенко и заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Любой учитель может зайти в московскую электронную школу, скачать любые сценарии любые учебники, загрузить свои сценарии, свои учебники, получить за это грант», — сообщил Собянин.

Также мэр Москвы сообщил высокопоставленным гостям форума, что за год работы МЭШ учителя сделали 35 тысяч образовательных сценариев.

«Любой педагог может загрузить туда свой сценарий и пользоваться им», — отметил Собянин.

Как сообщало ИА REGNUM, в новом учебном году в столичных школах откроются ИТ-классы, где дети смогут изучать цифровые технологии.

Вместе с тем введение МЭШ вызвало недовольство, ученики и учителя после уроков жалуются на покраснение глаз, слезоточивость, усталость, головные боли, резь в глазах, ухудшение зрения и другие симптомы.

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