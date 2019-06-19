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Экс-президент Мексики Пенья Ньето отверг обвинения США в коррупции

Общество

Ньето назвал их «лживыми» и «необоснованными»

Экс-президент Мексики Пенья Ньето отверг обвинения США в коррупции
Иллюстрация: Gob.mx
Энрике Пенья Ньето

Мехико, 19 июня 2019, 13:46 — REGNUM  Бывший президент Мексики Энрике Пенья Ньето отверг обвинения в получении взятки за куплю-продажу компании Fertinal по завышенной цене мексиканской нефтегазовой корпорации Pemex, которой тогда, в 2015 г., руководил Эмилио Лосойя, на данный момент находящийся под следствием. Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

В своём Twitter Пенья Ньето написал: «Я категорически отвергаю лживые обвинения в мой адрес, опубликованные сегодня утром в отдельных СМИ и исходящие якобы от информатора. Уже не в первый раз меня хотят абсолютно необоснованно обвинить в недобросовестности. Разумеется, это ложь».

Ранее стало известно, что в 2015 г. Лосойя оказал давление на совет управляющих Pemex, чтобы получить разрешение на приобретение компании Fertinal, несмотря на то что та была на грани банкротства.

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Зарубежная хроника
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