В США возбуждено уголовное дело против экс-президента Мексики Пеньи Ньето

Мехико, , 10:43 — REGNUM Власти США начали расследование в отношении бывшего президента Мексики Энрике Пеньи Ньето (2012−2018). Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

Предположительно, Ньето получил взятку от нефтяной компании Pemex при купле-продаже нерентабельной частной компании Fertinal в 2015 г. Экс-президенту якобы заплатили за то, чтобы он дал согласие на приобретение этой компании по завышенной цене.

«Переплата стала возможна благодаря разрешению на проведение данной сделки, посредством взятки», — сообщили в министерстве юстиции США. В документах ведомства по данному вопросу указывается, что за взятку Пенья Ньето дал согласие на покупку Fertinal за 635 млн долларов.