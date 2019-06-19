Среда, 19 Июня 2019 года
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В США возбуждено уголовное дело против экс-президента Мексики Пеньи Ньето

Общество

Его обвиняют в получении взятки от нефтяной компании Pemex

В США возбуждено уголовное дело против экс-президента Мексики Пеньи Ньето
Энрике Пенье Ньето

Мехико, 19 июня 2019, 10:43 — REGNUM  Власти США начали расследование в отношении бывшего президента Мексики Энрике Пеньи Ньето (2012−2018). Об этом сообщает аргентинское агентство Infobae.

Предположительно, Ньето получил взятку от нефтяной компании Pemex при купле-продаже нерентабельной частной компании Fertinal в 2015 г. Экс-президенту якобы заплатили за то, чтобы он дал согласие на приобретение этой компании по завышенной цене.

«Переплата стала возможна благодаря разрешению на проведение данной сделки, посредством взятки», — сообщили в министерстве юстиции США. В документах ведомства по данному вопросу указывается, что за взятку Пенья Ньето дал согласие на покупку Fertinal за 635 млн долларов.

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Зарубежная хроника
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