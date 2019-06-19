Андрей Малахов первым взял интервью у Алибасова после выписки

Москва, , 10:34 — REGNUM Первое интервью после выписки из больницы продюсер Бари Алибасов дал телеведущему Андрею Малахову. О чем именно они говорили, неизвестно, сообщил 19 июня журналистам PR-директор Алибасова и группы «На-На» Вадим Горжанкин.

«Всё произошло спонтанно», — отметил Горжанкин.

Встреча с Малаховым состоялась 18 июня в квартире продюсера. Объявлено, что интервью выйдет в эфир 19 июня на канале «Россия 1».

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Во время беседы Алибасов еще находился под действием седативных препаратов, отметили родственники продюсера. Он окончательно не пришел в себя и, вероятно, не всегда отдавал отчет в своих словах, добавил Горжанкин.

Как сообщало ИА REGNUM, небольшой фрагмент интервью с Алибасовым, который находился в реанимации НИИ имени Склифосовского после того, как выпил едкую жидкость, вышел ранее в конце программы «Прямой эфир». Продюсер рассказал, что в больнице «всё время был связан» и страдал от боли.

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