Скоростное шоссе до пекинского аэропорта «Дасин» откроется в конце июня

Пекин, , 10:25 — REGNUM Строительство скоростного шоссе до Международного аэропорта «Дасин» в Пекине, как ожидается, будет завершено до конца июня 2019 года, сообщает 18 июня агентство Синьхуа.

Пекинская муниципальная комиссия транспорта сообщила, что строительство секции шоссе до аэропорта, пролегающей с севера на юг и центральной секции шоссе, пролегающего с востока на запад к северу от аэропорта, будет закончено, а сами дороги открыты для движения транспорта уже в конце текущего месяца.

Длина восьмиполосного двустороннего шоссе составит 27 км. Шоссе «север-юг» соединит Пятую южную кольцевую дорогу города и северную сторону нового аэропорта. При этом, для того чтобы проехать этот маршрут потребуется всего 20 минут.

Новый аэропорт расположен в 46 км к югу от центра Пекина. Он строился специально для того, чтобы снизить нагрузку с действующего «Столичного» аэропорта Пекина, который расположен в северном пригороде китайской столицы. Открытие аэропорта намечено на 30 сентября. В настоящее время идет подводка железнодорожной, автомобильной и прочей транспортной инфраструктуры и финальная отладка всех систем.

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