Миру в западной Африке препятствуют детские браки — эксперт

Дакар, , 10:51 — REGNUM Сахельский регион Западной Африки должен снизить уровень детских браков, чтобы положить конец нарастающему этническому и джихадистскому конфликту, передает VOA Africa со ссылкой на заявление регионального главы Фонда народонаселения ООН (ЮНФПА) Мабингю Нгом.

По его словам, замужество девочек в подростковом возрасте приводит к тому, что у них появляется больше детей, а неконтролируемый рост населения является одной из главных причин, по которым государства Сахеля страдают от голода, терроризма и острой конкуренции за ресурсы.

«Я думаю, что очень часто не удается соединить факты, чтобы рассматривать детские браки как источник бедности, как фактор хрупкости», — сказал он фонду Thomson Reuters.

«Эта часть мира останется в кризисе, если мы не будем заниматься проблемами роста населения», — добавил он.

Сахель является засушливым регионом к югу от пустыни Сахара, где в последние годы исламистские мятежи распространились из Нигерии в соседний Чад и Нигер, а из Мали в Буркина-Фасо.

По данным ЮНФПА, в Сахеле отмечается самый высокий уровень рождаемости в мире — более шести детей на одну мать и самые высокие показатели детских браков. Большинство девушек состоит в браке уже в 17 лет. Менее одного из 10 человек в регионе используют современные контрацептивы.

«Детские браки — это проблема прав человека, но их также следует рассматривать с точки зрения безопасности», — сказал Нгом, выступая в кулуарах африканского саммита по калечащим операциям на женских половых органах (УЖГ) и детским бракам в Дакаре.

«Я думаю, что нам нужно вводить больше новшеств, чтобы иметь своего рода макро-взгляд на детский брак», — сказал он. — Если мы посмотрим на последствия с точки зрения политики развития и даже геополитики, я думаю, что мы начнем уделять проблеме больше внимания».

По его словам, работа с религиозными лидерами, которые могут повлиять на традиции и убеждения людей, является чрезвычайно важной, но страны не воспринимают проблему достаточно серьезно.

Саммит в Дакаре собрал представителей со всего континента для обмена передовым опытом и принятия новых обязательств по прекращению УЖГ и детских браков.

«Я разочарован тем, что прогресс настолько медленный, особенно когда вы смотрите на то, что поставлено на карту», — сказал Нгом.