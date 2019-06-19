В России зарегистрированы первые 1000 электронных ПТС

Москва, , 10:33 — REGNUM Первые 1000 электронных паспортов транспортных средств (ЭПТС) получили автовладельцы с начала перехода на новую систему в июле 2018 года, сообщает пресс-служба АО «Электронный паспорт».

Сейчас машины с ЭПТС зарегистрированы в 69 субъектах РФ. С 1 ноября 2019 года бумажные паспорта транспортных средств выдаваться не будут. Однако те автовладельцы, которые уже получили бумажными ПТС, смогут продолжать ими пользоваться, поскольку обязательного обмена бумажного ПТС на ЭПТС не предусмотрено. Кроме того, срок пользования паспортами, выданных ранее, не будет ограничен.

Напомним, решение о переходе на ЭПТС было принято Евразийской Экономической Комиссией. Сейчас в РФ действует переходный период, в течении которого автокомпании на территории России и фирмы-импортеры переходят на оформление электронных паспортов транспортных средств на выпускаемые или ввозимые машины.

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