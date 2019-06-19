Власти Мехико представили план борьбы с организованной преступность

Мехико, , 12:28 — REGNUM Правительство федерального округа Мехико представило два новых подразделения, заменивших Корпус гренадёров: Командование спецоперациями и Тактическое подразделение по оказанию помощи населению (UTAP). Они призваны решить проблему безопасности в столице. Об этом сообщает мексиканское агентство Televisa.

Новая мера безопасности была предложена мэром Мехико после того, как в столице были похищены два студента. Позже их нашли мёртвыми. Их гибель вызвала протесты жителей города, потребовавших развернуть дополнительные силы безопасности. Всего за последние полгода в Мехикo зарегистрировано 68 случаев похищения.

«Ситуация в городе уже не та, что была шесть лет назад. Мехико заняли преступные группировки, в связи с чем для обеспечения порядка требуются специальные тактические группы и командование спецоперациями», — объяснила мэр мексиканской столицы Клаудия Шейнбаум при представлении новых подразделений.

Командование спецоперациями будет патрулировать улицы. Это будет корпус тактического назначения, в состав которого войдут Целевая группа, Спецгруппа и гренадёры. Численность подразделения составит 3 тысячи человек.

UTAP, в свою очередь, будет оказывать поддержку населению при общественной мобилизации. В её состав войдут сотрудники конной, транспортной, женской полиции, а также полицейской службы по охране окружающей среды.