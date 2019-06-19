В Кургане вдове ветерана Великой Отечественной войны отказали в жилплощади

Курган, 19 июня 2019, 10:24 — REGNUM Власти Кургана не дают вдове ветерана Великой Отечественной войны жильё. Её права восстанавливаются с помощью прокуратуры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.
Установлено, что женщина, являясь вдовой ветерана Великой Отечественной войны, состояла на учёте для получения жилья в администрации города Кургана. У неё не было места для проживания и её приютили знакомые. Так как у пожилой женщины есть крыша над головой, муниципалитет снял её с жилищного учёта.
Напомним, согласно федерального закона
Учитывая, что вдова ветерана Великой Отечественной войны является нуждающейся в жилой площади, а место жительства у знакомых является временным, прокурор Кургана обратился с иском в суд в защиту её прав. Иск находится на рассмотрении.