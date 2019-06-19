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Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО

Общество

Защита при ДТП

Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО
Госдума

Москва, 19 июня 2019, 10:21 — REGNUM  Законопроект, существенно повышающий штрафы за отсутствие у водителей ОСАГО, внесли в Госдуму депутаты заксобрания Кабардино-Балкарии, передает корреспондент ИА REGNUM 19 июня.

Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Как отмечают авторы, законопроект разработан в целях защиты прав граждан, которые, являясь участниками дорожно-транспортных происшествий, будучи невиновными в ДТП и при отсутствии у виновника ОСАГО оказываются в положении, при котором затруднительно и практически невозможно реализовать свое право на возмещение ущерба.

Согласно официальной статистике, в 2017 году количество штрафов за езду без полиса ОСАГО увеличилось на 40% по сравнению с 2016 годом, приводят данные депутаты.

Сейчас штраф за отсутствие полиса составляет 800 рублей.

Вместе с тем добросовестные водители из ряда регионов испытывали трудности в покупке ОСАГО — страховщики отказывали в полисах либо же навязывали дополнительные страховки. Госдума приняла закон об электронном полисе ОСАГО, что позволило решить проблему.

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