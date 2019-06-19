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Южный Урал потратит на расселение аварийного жилья 7,8 млрд рублей

Общество

До 2025 года

Южный Урал потратит на расселение аварийного жилья 7,8 млрд рублей
Иван Шилов © ИА REGNUM
Ветхое жилье

Челябинск, 19 июня 2019, 10:18 — REGNUM  В Челябинской области к 2025 году на расселение граждан из аварийного жилья потратят 7,6 млрд рублей. Это средства из Фонда содействия реформированию ЖКХ и из бюджета региона, сообщили журналистам в пресс-службе губернатора.

В 2019 и 2020 годах предстоит расселить 19.4 тыс. кв. метров жилья. Всего на эти нужды предусмотрено 737,7 млн рублей.

Средства получат девять муниципалитетов области. Среди них Магнитогорск, Челябинск, Кыштым, Копейск, Еманжелинск, Пласт, Коркино, Сатка и Увельский муниципальный район.

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Ликвидация ветхого жилья
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