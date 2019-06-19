Роскачество дало рекомендации по выбору напитков в жару

Москва, , 10:16 — REGNUM В жару не рекомендуется утолять жажду газированными сладкими напитками и жидкостями с повышенным содержанием сахара. Соответствующие рекомендации по выбору напитков в жару опубликовало Роскачество.

«Для того чтобы избежать обезвоживания, лучше употреблять больше чая и питьевой воды», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что для утоления жажды подходит минеральная или питьевая вода, тогда как лечебно-столовая используется, скорее, в лечебных целях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Роскачестве рассказали, как правильно приготовить классическую окрошку. Так, для приготовления «летнего супа» требуются огурцы, картофель, зеленый лук, яйца, редис, укроп, сметана и квас. По желанию в окрошку добавляют отварное мясо или вареную колбасу.

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