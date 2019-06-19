В Калужской области открылся форум молодых аграриев

Калуга, , 10:15 — REGNUM В Калуге около 50 молодых специалистов агропромышленного комплекса 19 июня принимают участие во втором областном форуме «Молодые аграрии Калужской области — 2019». Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Минсельхозе региона, целью форума является создание условий для развития и профессиональной самореализации сельской молодежи.

В течении трёх дней молодые аграрии примут участие в различных интерактивных мероприятиях — тренингах, экскурсиях, командной игре, выездных занятиях на региональных предприятиях, реализующих инновационные проекты.

В рамках деловой программы предусмотрены встречи с руководством области, а также участие в XIV выставке-демонстрации передовых технологий в растениеводстве «День Калужского поля» в Перемышльском районе.

«Одной из его приоритетных задач форума является налаживание взаимодействия с молодыми специалистами, передача знаний от опытных наставников, содействие в дальнейшем профессиональном становлении», — считает глава аграрного ведомства области Леонид Громов.

Мероприятие организовано министерством сельского хозяйства области совместно с молодежным правительством региона и Калужским институтом дополнительного профессионального образования в сфере АПК.