«Алые паруса» сделают метро Петербурга круглосуточным

Санкт-Петербург, , 10:15 — REGNUM В ночь с 23 на 24 июня 2019 года, когда в Петербурге будет проходить праздник выпускников «Алые паруса», Петербургский метрополитен будет работать без ночного перерыва.

Как сообщили 19 июня в пресс-службе подземки, для пассажиров на вход и выход будут открыты все вестибюли станций метро, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Девяткино», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 2 станции «Невский проспект», а также вестибюлей станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

Кассы метрополитена ночью будут продавать только жетоны, однако пройти на станции можно будет и по жетонам, и по электронным проездным билетам.

Как отмечают организаторы праздника, в этом году на Дворцовую площадь придут более 33 тысяч петербургских школьников и выпускников средних профессиональных учебных учреждений. Гостями праздника также станут восемь тысяч лучших выпускников из регионов страны и зарубежные сверстники.

Ведущими праздника «Алые паруса» будут Иван Ургант и Даша Александрова.

В акватории Невы уже установили несколько линий понтонов и барж, с которых будет осуществляться салют. Он продлится более 20 минут.

Как сообщалоИА REGNUM, впервые «Алые паруса» увидели ленинградские школьники в 1968 году. В 1979 году праздник был закрыт и возобновился только в 2005 году. С тех пор он проводится ежегодно в конце июня.

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