Религиозные деятели в Бурятии жалуются на засилье светской этики в школах

Улан-Удэ, , 10:16 — REGNUM Бурятия находится в самых нижних строках рейтинга по изучению православия в школах. Об этом, как передают в пресс-службе Народного Хурала (парламента Бурятии — прим. ИА REGNUM ), заявил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Савватий, выразивший также обеспокоенность тем, что родителям фактически навязывают изучение светской этики в школах.

«Собирают родителей на родительском собрании и начинают объяснять, я бы вам предложил бы выбрать основы светской этики. Родители говорят, ну ладно, давайте основы светской этики. Человек должен изучать не «кашу» из мировых религий, а именно свою культуру», — цитирует телеканал «Ариг Ус» слова митрополита.

По данным республиканского министерства образования, светскую этику изучают до 70% учеников, ещё четверть — основы мировых религий. Из оставшихся буддийскую культуру изучают 700 школьников, основы православия — около 500. Основы исламской и иудейской культур в Бурятии не выбрал никто.

Преобладание светской этики в школах приводит к тому, что разработанные в епархии курсы и видеоуроки по основам православной культуры оказываются никому не нужными. Между тем, по словам Савватия, в Бурятском государственном университете завершают подготовку студенты по специальности «Теология», которые могли бы вести уроки и проводить курсы для учителей.

В министерстве образования республики в ответ лишь развели руками.

«У нас православие и буддизм очень немного выбирают родителей. На эту статистику мы повлиять не можем. Потому что, вы же знаете, этим самым мы подорвём светскость нашего государства и свободу выбора», — заявил председатель комитета минобрнауки Батор Цыренжапов.

Впрочем, депутаты Народного Хурала намерены всё же поставить под сомнение светскость государства и сделать религиозное обучение более массовым.

«Духовно-нравственное образование не должно быть для «галочки». Нужно рассмотреть возможность увеличения финансирования курсов повышения квалификации и переподготовки учителей и, в частности, для предмета «Основы религиозной культуры и светской этики». Но я убежден, что вряд ли кто-то сможет передать детям знания об основах той или иной религии лучше тех, кто посвятил этому жизнь», — отметил председатель комитета по социальной политике регионального парламента Игорь Марковец.

Напомним, предмет «Основы религиозных культур и светской этики» был введён в российских школах в 2012 году.

Читайте также: Школьников Бурятии научат основам религиозной культуры и светской этики