Киев, , 10:05 — REGNUM С момента государственного переворота 2014 года в Киеве переименовали 219 улиц, заявил начальник управления бюджетного планирования, инвестиционной деятельности и реализации проектов киевской городской администрации Сергей Мрыга, сообщило 18 июня информационное агентство «УНН».

По его словам, из-за переименований следует заменить 1377 домовых указателей. Это обойдётся бюджету города в сумму эквивалентную 2 млн рублей.

Большинство переименований связаны с так называемым законом «О декоммунизации», сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Киеве переименовали улицу, названную в честь советского разведчика Ивана Кудри, в улицу Джона Маккейна — американского сенатора, активно поддерживавшего украинский майдан.

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