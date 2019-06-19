Свердловчане стали чаще страдать ожирением

Екатеринбург, , 09:55 — REGNUM 22% жителей Свердловской области страдают ожирением. Об этом заявила завотделом мониторинга факторов риска неинфекционных заболеваний Свердловского областного центра медицинской профилактики Жанна Максимова на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

По данным исследователя, реже проблемы с лишним весом испытывают мужчины (каждый пятый житель — 19,4%), чаще— женщины (каждая четвёртая свердловчанка, 26,6%).

Ожирение возникает по генетическим причинам, из-за психологических факторов (стрессов и депрессии), а также из-за низкой физической активности, подчеркнула Максимова.

Напомним, по данным Роспотребнадзора, около 14% мужчин и 26% женщин в России страдают ожирением. С возрастом у жителей страны возрастает вероятность испытать проблемы с лишним весом.

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