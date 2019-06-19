«Моя страница — не лавочка у подъезда»: глава Зауралья борется с флудом

Курган, , 09:48 — REGNUM Глава Зауралья Вадим Шумков высказал недовольство вакханалией, которую устроили на его странице в сети Instagram комментаторы. Для флуда «есть рекламные агентства, свои странички или психотерапевты», считает он.

Вадим Шумков обратился к комментаторам на своей странице в Instagram с напоминанием, что она была заведена для конструктивного разговора с жителями региона, чтобы откровенно, от первого лица, рассказывать о мероприятиях, направленных на развитие Курганской области. Но вместо конкретных просьб и предложений, которые могли бы помочь в улучшении жизни в Зауралье, некоторые комментаторы занимаются «самопиаром, мелким шантажом, переругиванием, выливанием своего недовольства жизнью и всем миром на других».

«Я не могу дать превратить ее (страницу в Instagram — прим. ИА REGNUM ) в подобие «лавочки у подъезда», где можно сплетничать, огульно обвинять или охаивать. Культуру нужно прививать везде. Убедительно прошу соблюдать эти правила на моей странице. В противном случае модератор будет наводить порядок самостоятельно», — отметил глава региона «с надеждой на понимание и поддержку».

Ранее Вадиму Шумкову пришлось включить модерацию на своей странице в сети «ВКонтакте».