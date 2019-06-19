Суд признал незаконным строительство туристических объектов на Байкале

Улан-Удэ, , 09:35 — REGNUM Суд города Улан-Удэ признал незаконным заключение Ангаро-Байкальского управления Росрыболовства, согласовавшего строительство туристических объектов на Байкале. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Байкальской природоохранной прокуратуры.

Предприниматель намеревался возвести объекты рекреации на арендованном им на 49 лет лесном участке. Но в Росрыболовстве не учли, что участок находится в Центральной экологической зоне Байкала, а также в водоохранной зоне реки Кика.

«Суд пришел к выводу о законности требований прокурора, указал, что строительство зданий и сооружений в водоохранной зоне противоречит Водному кодексу Российской Федерации, Федеральному закону «Об охране озера Байкал», а также относится к перечню видов деятельности, запрещенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории, утвержденному постановлением правительства Российской Федерации от 30 августа 2001 года», — сообщили в прокуратуре.

Сам предприниматель и сотрудники Росрыболовства указывали на временный характер возведенных объектов. Однако судья отклонил их доводы, отметив, что в действующих нормах о запрете строительства нет различий между капитальными и некапитальными строениями.

«Законодатель преследовал цель по исключению негативного влияния на хрупкую экосистему», — заключили в надзорном органе.

Это не первый случай, когда прокуратура опротестовывает решения Ангаро-Байкальского управления. Как сообщало ИА REGNUM, управление ранее согласовало строительство опор ЛЭП нефтепровода, не приняв во внимание, что отходы от рубки леса планировалось захоранивать в водоохранных зонах рек. При этом в Росрыболовстве намеревались компенсировать ущерб водным биоресурсам выпуском молоди сазана. Однако в прокуратуре доказали, что строительством объекта повреждаются русла рек первой категории, где обитают такие рыбы как ленок, сибирский хариус, щука, елец и другие виды.

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