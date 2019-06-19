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Полицейского с синтетическими наркотиками задержали в Ингушетии

Общество

Возбуждено уголовное дело

Магас, 19 июня 2019, 09:20 — REGNUM  В Ингушетии задержан полицейский, у которого были обнаружены наркотические средства. Операцию по его задержанию провели сотрудники собственной безопасности МВД по региону, сообщили ИА REGNUM 19 июня в пресс-службе Следственного комитета.

Как уточнили в ведомстве, мероприятие было проведено 15 июня в городе Назрани, на территории, прилегающей к стационарному посту дорожно-патрульный службы «Волга-15». При личном досмотре и осмотре автомобиля у 23-летнего полицейского было обнаружено наркотическое средство «N-метилэфедрон».

В отношении стража порядка возбудили уголовное дело за незаконное хранение наркотических средств. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2018 года в Ингушетии арестовали сотрудника полиции, у которого было обнаружено около трех граммов героина. Операцию по задержанию провели в городе Малгобеке сотрудники подразделения собственной безопасности. Стража порядка, хранящего наркотики, уволили со службы в МВД, в отношении него возбудили уголовное дело, а его непосредственное начальство получило дисциплинарное взыскание.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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