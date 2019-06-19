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Благодаря соцсети в Кении произошло воссоединение разлученных близнецов

Общество

19-летние девушки были разлучены при рождении

Найроби, 19 июня 2019, 09:26 — REGNUM  Благодаря социальной сети Facebook произошло воссоединение кенийских близнецов, разлученных при рождении, передает Daily Monitor Uganda.

По информации издания, увидев профили друг друга в социальной сети Facebook, девушки посчитали, что произошло мошенничество.

В 2018 году Шаран М. просматривала ленту Facebook. В рекомендациях «люди, которых вы можете знать» она наткнулась на страницу Мелон Л., которая была очень похожа на нее, и направила запрос в друзья.

Как только Мелон приняла запрос, девушки начали конфликт, сомневаясь в подлинности аккаунтов друг друга.

Они обе с подозрением относились к их поразительному сходству и после ссоры в интернете они решили прекратить общение.

Девушки случайно встретились на автобусной остановке в декабре 2018 года. Их бывшие учителя и одноклассники постоянно упоминали их поразительное сходство. Девушки вновь стали общаться и познакомили родителей.

В апреле 2019 года обе семьи решили разгадать тайну, обратившись за профессиональной помощью.

Результаты ДНК-тестов, полученные в субботу, 15 июня, подтвердили, что девушки — биологические близнецы. Тесты проводила лаборатория Lancet Kenya.

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