Причина массового мора рыбы в Оренбуржье остаётся неизвестной

Оренбург, , 09:19 — REGNUM На Ириклинском водохранилище на территории Оренбургской области не установлено опасного загрязнения окружающей среды, которое могло бы стать причиной массовой гибели рыбы. Взятые пробы воды по результатам анализа не показали отклонений от нормы, а образцы рыбы — признаков отравления и болезни, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

С 13 по 17 июня убрано около 30 тонн погибшей рыбы, которая утилизирована на территории скотомогильника в Кваркенском районе в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами. В настоящее время мора рыбы не наблюдается. Расследование продолжается.

Напомним, с 1 по 5 июня в границах «Уртазымского плеса» Ириклинского водохранилища в Кваркенском районе у береговой полосы обнаружено около 40 тыс. экземпляров погибшей рыбы. Информресурсы выдвигали разные версии. В частности говорили о том, что в водоеме развелось много рыбы и корма не хватало. Погибли в основном взрослые особи. Речь шла и об экологической катастрофе, но пока результаты анализов ее не подтверждают. Появилась и версия о том, что причиной мора рыбы могло стать подземная активность в уральских горах.

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