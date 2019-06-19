Читинцы вновь организовали свалку, убранную после «прямой линии» с Путиным

Чита, , 09:14 — REGNUM Несмотря на усилия волонтёров и эколога, обращение которых на «прямую линию» с Владимиром Путиным в 2018 году помогло убрать мусор, заполонивший участки у жилых домов в Чите (в районе Пески), проблема этой несанкционированной свалки в Забайкалье вновь актуальна. Об этом на своей странице в Facebook сообщил Александр Баринов и опубликовал фотографии.

По его словам, после обращения к президенту на «прямой линии» власти убрали мусор.

«Вчера был в этом районе. Здесь планируется строительство школы. Убранное в прошлом году относительно чисто, но местные вновь навалили мусора. Наверное, на 20 июня готовят новое обращение к президенту», — иронизирует Александр.

Напомним, «прямая линия» с Путиным, в ходе которой волонтёры Всемирного фестиваля молодёжи, а также участник волонтёрских экопроектов Екатерина Омельченко озвучили обращения граждан о мусорных полигонах и свалках, состоялась 7 июня 2018 года. В ходе их выступления прозвучал, том числе, пример Читы:

«В Чите, в районе Пески, мусорные свалки образовываются в районе жилых домов».

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