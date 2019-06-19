В мошенничестве и растрате обвиняют главу села в Дагестане

с. Гергебиль, Дагестан, , 08:53 — REGNUM По обвинению в мошенничестве и присвоении или растрате предстанет перед судом глава села Гергебиль Гергебильского района Дагестана. На скамье подсудимых также окажется его пособница — бухгалтер сельской администрации, сообщили ИА REGNUM 19 июня в пресс-службе прокуратуры республики.

По версии следствия, в 2016—2017 годах чиновник незаконно безвозмездно передал муниципальное имущество компании, которая принадлежит его родственнику. Он же вместе с бухгалтером заключил с местными жителями фиктивные договоры на проведение ремонта сельских дорог. В конечном счёте указанные в документе работы не были выполнены. Глава села подделал акты приемки, а деньги похитил. Нанесённый муниципалитету ущерб от указанных действий злоумышленников превысил 8 млн рублей.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в суд передано и уголовное дело против главы села Гуниб Гунибского района Дагестана. Следствие выяснило, что в 2015 году чиновник получил в бухгалтерии сельской администрации 35 тысяч рублей на покупку одеял и оплату транспортных услуг, оказанных муниципальному учреждению. Однако из этих денег он израсходовал немногим больше половины, а остальную часть присвоил себе. Позже, в 2016 году, обвиняемый похитил 91 тысячу рублей, которые должны были пойти на оплату услуг по обрезке деревьев.