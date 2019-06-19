Сотрудники «Горводоканала» Новосибирска пойдут под суд за хищение 29 млн

Новосибирск, , 08:47 — REGNUM Сотрудники новосибирского «Горводоканала» пойдут под суд за многомиллионное мошенничество при строительстве водопровода, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По версии следствия, сотрудники предприятия и директор коммерческой организации заключили муниципальный контракт на строительство расположенного в Новосибирске водопровода. При исполнении контракта были использованы трубы и строительные материалы, не соответствующие требованиям проектно-сметной документации. Например, вместо новых брались восстановленные трубы. Подельники завысили размер расходов, тем самым похитив более 29 млн рублей.

«Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух работников муниципального унитарного предприятия «Горводоканал». Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения в особо крупном размере»)», — уточнили ИА REGNUM в прокуратуре Новосибирской области.

Уголовное дело в отношении сотрудников «Горводоканала» теперь рассмотрит Центральный районный суд Новосибирска.